Президент РТ призвал главу Зеленодольского района не замалчивать проблемы

(Зеленодольск, 13 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал главу Зеленодольского района Александра Тыгина не скрывать проблемы и недоработки. Критика прозвучала после доклада на заседании, посвященного итогам социально-экономического развития Зеленодольского района за 2017 год и задачам на 2018 год.

Тыгин рассказал лидеру республики о работе районных властей за прошедший год. Он затронул темы бизнеса, здравоохранения, дачников, работу городских теплосетей, сходы горожан и другие ключевые вопросы. Однако 40-минутный доклад не удовлетворил Рустама Минниханова.

«Просьбы понятны, вы их все озвучили. А о своих задачах не сказали, о том, что сами должны сделать. Вот это дай, и лыжную базу сделайте, люди недовольны на местах, здравоохранение плохо работает. У нас никогда не было столько программ по здравоохранению, чтобы столько ремонтировали. Вы не дорабатываете, уважаемые. Вы должны этим заниматься», — отметил Минниханов.

Он добавил, что во время его работы главой района ни одной программы поддержки не было. Сегодня же в республике действует 38 программ по разным направлениям.

«Наверное, 25 — 30 из них у вас работают. Работайте и вы за свое счастье. Вы посмотрите, в каком состоянии у вас агропромышленный комплекс. Вы хотите сказать, что на 100 процентов (выполнены — прим. Т-и)? Все эти программы (благоустройства — прим. Т-и) общественного пространства, аварийное жилье — это все поддержка республики», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Лидер республики напомнил, что помогать районам — обязанность республиканских властей. Но местные главы со своей стороны тоже должны работать, настраивать людей и находить предпринимателей. Эти моменты также нужно указывать в докладах, считает Президент РТ.

«Мы должны это слышать. Все эти 38 программ — это то, что наболело. Я сам работал, знаю эти проблемы. Но у вас нет четкого понимания, где недостатки, кто недорабатывает, ничего не сказал. Вы немножко конкретней работайте, мы отчетную сессию города и района проводим. Конкретика должна быть», — заметил Президент РТ.

Тем не менее, положительные изменения в Зеленодольске тоже происходят, город постепенно меняется к лучшему. Республиканские власти всегда внимательно рассматривают просьбы района и знают, что он является важнейшим участком республики, считает Минниханов.

«Я покритиковал, конечно. Но надо отдать должное, у вас появилась М7, географически очень хорошее место. Еще „Тура“ — тоже большой проект. И в Зеленодольске хорошую площадку подобрали. Есть в Свияжске мультимодальный центр, мы планируем привлечь туда турецкую УК. Они тоже привнесут для вашей территории новые рабочие места и дополнительные доходы в бюджет», — заключил лидер республики.