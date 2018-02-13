(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Полицейские задержали выступившего посредником в передаче взятки сотрудника КХТИ, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

Восьмого февраля сотрудниками подразделения экономической безопасности был задержан 39-летний ведущий инженер КНИТУ – КХТИ Ильгизар Галиев. Его обвиняют в получении и дальнейшей передаче сотрудникам КХТИ взятки в размере 245 тысяч рублей. По версии следствия, за эту сумму Галиев обещал поспособствовать в выдаче диплома ранее отчисленному студенту ВУЗа.

В отношении Ильгизара Галиева возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве».

