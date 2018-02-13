Мухаметшин приветствовал участников ЧЕ по бадминтону в Казани на трех языках

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин приветствовал участников чемпионата Европы по бадминтону в Казани на трех языках — татарском, английском и русском.

Сначала председатель Государственного совета Татарстана на татарском языке сказал: «Здравствуйте, добрый вечер дорогие гости и друзья», после чего на английском добавил: «Я очень счастлив видеть много друзей в Татарстане».

Затем Мухаметшин продолжил свое приветствие на русском языке. «Этот вид спорта с каждым годом все популярнее, количество участников растет. Думаю, что мы и в дальнейшем будем поддерживать бадминтон, любимый многими жителями Татарстана. Мне очень приятно за список наших участников, мы уже вырастили своих спортсменов, которые стали известны далеко за ее пределами — это Евгения Косецкая, Анатолий Ярцев, Денис Вафин и Айнур Залилов», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд стартовал в Казани 13 февраля и завершится 18 февраля. В мужском разряде россияне на групповом этапе помимо болгар сыграют против бельгийцев и испанцев. Российские девушки на предварительном этапе проведут матчи против сборных Турции, Эстонии и Латвии.