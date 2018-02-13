В Казани проходит заключительный этап регионального чемпионата WorldSkills

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Сегодня на территории Казанского строительного колледжа стартовал региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills по компетенции «Бетонные строительные работы». Об этом сообщает Министерство по делам молодежи и спорту РТ.

В течение трех дней молодые специалисты будут соревноваться в плотнических и монолитных работах, продемонстрируют навыки по изготовлению железобетонных конструкций, которые используются в начале строительства зданий и сооружений.

Победитель регионального чемпионата WorldSkills примет участие в федеральном чемпионате, по итогам которого самые лучшие представят Россию на 45-м международном чемпионате WorldSkillsKazan 2019. Он пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа 2019 года.