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В Казани проходит заключительный этап регионального чемпионата WorldSkills

13 февраля 2018, 20:50 , Фото: Руслан Шигабутдинов

В Казани проходит заключительный этап регионального чемпионата WorldSkills В течение трех дней молодые специалисты будут соревноваться в компетенции «Бетонные строительные работы».
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Сегодня на территории Казанского строительного колледжа стартовал региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills по компетенции «Бетонные строительные работы». Об этом сообщает Министерство по делам молодежи и спорту РТ.

В течение трех дней молодые специалисты будут соревноваться в плотнических и монолитных работах, продемонстрируют навыки по изготовлению железобетонных конструкций, которые используются в начале строительства зданий и сооружений.

Победитель регионального чемпионата WorldSkills примет участие в федеральном чемпионате, по итогам которого самые лучшие представят Россию на 45-м международном чемпионате WorldSkillsKazan 2019. Он пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа 2019 года. 


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