(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Национальный музей Татарстана подготовил для жителей Казани специальную программу ко Дню Святого Валентина, который отмечается 14 февраля. По словам специалистов музея, влюбленных ждет захватывающий квест, «душевная почта» и увлекательная экскурсия по древним мирам нашей планеты.

С 11 часов в музее начнет работать «Квест для влюбленных». Проходя увлекательные романтические испытания, участники квеста смогут узнать о созвездии, названном в честь возлюбленной Персея и жизни самых заботливых древних рептилий.

В 15 часов состоится мастер-класс по оригами «Валентинки своими руками», а в 16 часов казанцев приглашают на экскурсию для влюбленных «Добро пожаловать в Доисторический мир».