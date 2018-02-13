Строительные компании Челнов привлекут на работу бойцов студотрядов

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Строительные компании Набережных Челнов готовы принять на работу летом этого года более ста бойцов студенческих отрядов. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

Издание отмечает, что такой спрос на услуги стройотрядовцев не фиксировался уже несколько лет.

Трудоустроить студентов, по словам методиста городского штаба студенческих отрядов Егора Шуганова, готовы такие фирмы, как «Домкор», «Стройтраст», «Медик», «Спецпокрытие» и «Татэлектромонтаж». Представителей молодежи в большинстве случаев хотят привлечь к строительству и капремонту социальных объектов в самом Автограде.

Впрочем, «Татэлектромонтаж» предлагает работу в Москве (с заработком до 30 тыс. рублей). А «Стройтраст», в отличие от других компаний, готов принять учащихся на работу уже зимой. Если это произойдет, то студенты будут трудиться в вечернее время.

Другие направления деятельности стройотрядов достаточно традиционны: студенты смогут стать вожатыми и проводниками, отправиться на сельхозработы в Крыму. Также производится набор в сервисный отряд – проект «Ялта-Турист» реализуется теперь круглогодично. В отряд же по переработке рыбы, который формируется как республиканский, студентам из Челнов попасть не так просто.

Сумма заработка в каждой сфере отличается: на юге вожатые получают по 7 тыс. рублей за смену, а в самом Татарстане – более 12 тыс., строителям заплатят от 15 до 21 тыс. рублей, а проводникам – в среднем около 17 тыс., замечает издание,

Всего в 2018 году планируется трудоустроить более 1 тыс. молодых людей. В 2017-м по линии студотрядов работали 1066 человек. Заявления от желающих уже принимаются. Более активная работа развернется после 17 февраля, когда в Казани пройдет приуроченный ко Дню российских студенческих отрядов форум.