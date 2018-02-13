Посвященный Дню борьбы с раком благотворительный концерт пройдет в Казани

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). 14 февраля в Концертном зале Молодежного центра «Ак Барс» пройдет благотворительный концерт «Музыка Жизни», посвященный Всемирному Дню борьбы с раковыми заболеваниями.

По традиции, фонд «Без бергә — Мы вместе» организует музыкальную программу с участием солистов Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая, самых интересных поп-бендов и певцов Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Татгосфилармонии.

«Мы постарались собрать исполнителей с особенными голосами, потому что они будут петь для особенных людей, которые знают цену каждого мгновения жизни, — рассказала руководитель фонда Юлия Ивашкевич. — Это и мэтр оперной сцены Эдуард Трескин, и восходящая звезда, солистка Театра имени Джалиля — Венера Протасова, народные артисты Татарстана Георгий Ибушев, Резеда Галимова, Айрат Имашев, Анзор Набиуллин. Татарская государственная филармония высадила целый „десант“ из своих солистов и певцов, работавших когда-то в ней».