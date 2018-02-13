Госжилфонд РТ профинансировал на 99 процентов строительство дома № 12-4 в «Салават Купере»

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Госжилфонд РТ профинансировал на 99 процентов строительство дома № 12-4 микрорайона «Салават Купере», заявил заместитель исполнительного директора ГЖФ при Президенте РТ Джаудат Саляхов на приеме будущих жильцов дома. Об этом сообщает группа информационной политики ГЖФ при Президенте РТ.

Госжилфонд профинансировал строительство дома № 12-4 на 99 процентов от договорной стоимости подряда. В настоящее время подрядчик устраняет все недоделки для того, чтобы новые жильцы заселились в отремонтированные квартиры, отметил Саляхов.

Дом прошел полную проверку системы автоматики пожарного дымоудаления. Управляющая компания подписала все акты. На следующей неделе планируется получить заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.