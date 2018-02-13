Певица Наталья Штурм призвала не затаскивать Евгения Осина «в ящик»

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Певица Наталья Штурм обратилась в Instagram`e к создателям ток-шоу с призывом не затаскивать Евгения Осина «в ящик». По данным ряда СМИ, певец в течение пяти дней пребывает в алкогольной коме.



По словам артистки, каждый эфир усугубляет состояние Осина, так как он получает гонорары, а потом пропивает их.



«Не могу молчать! Неужели вы не видите сами, что каждый эфир Женьки только усугубляет его состояние?? Зачем зовете снова и снова очень больного артиста? Ну не можем мы ему помочь, не хочет он сам – так не затаскивайте его хотя бы "в ящик", в прямом и переносном смысле. Он соглашается ради гонораров (не будучи бедным-нищим), а потом уходит в новое пике, из которого еще сложнее выбраться» (орфография и пуктуация автора соблюдены – прим.Т-и), – написала в своем аккаунте Штурм.



Исполнительница отметила, что Осина нельзя отпускать домой, у него нужно отобрать телефон и отправить на принудительное лечение. «Его нельзя отпускать домой, заберите телефон или смените номер; не нужны ему эти эфиры – они не помогают, они добивают неадекватного пациента!» – пишет певица.



Ранее близкие певца пожаловались изданию Dni.Ru, что Евгений Осин пять дней находится без сознания. Он не может встать с кровати и никого не узнает.



Штурм также отметила, что они с певцом в ссоре, но все равно она желает ему скорейшего выздоровления.



Евгений Осин проходил реабилитацию в клинике, где лечились Дана Борисова и Крис Кельми, однако в скором времени отказался получать помощь.