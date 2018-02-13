Матч УНИКСа перенесен с марта на апрель

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» — УНИКС перенесен и состоится 5 апреля, сообщается на официальном сайте саратовского клуба. Изначально встреча была запланирована на 11 марта.

Как отмечает пресс-служба «Автодора», такое решение утверждено лигой в связи с выходом УНИКСа в 1/4 финала Кубка Европы. Время начала игры в Саратове будет объявлено позднее.

6 марта УНИКС проведет первый четвертьфинальный матч в Мюнхене с «Баварией», ответный поединок состоится в Казани 9 марта. Серия пойдет до двух побед, и при необходимости третий матч пройдет в Мюнхене.

УНИКС после 14 матчей занимает первое место в турнирной таблице (13 побед и одно поражение). «Автодор», который провел на одну игру меньше, располагается на пятой строчке (7 побед — 6 поражений). Возглавляет саратовскую команду Евгений Пашутин, еще в прошлом сезоне тренировавший УНИКС.

Следующий матч лиги ВТБ казанцы проведут дома, 3 марта УНИКС примет краснодарский «Локомотив-Кубань».