Анатолий Ярцев: В матче с Болгарией не справился с ответственностью перед командой

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Бадминтонист сборной России Анатолий Ярцев назвал причины своего поражения в матче против команды Болгарии на чемпионате Европы в Казани.

Ярцев встречался с Димитаром Янакиевым, которому уступил в трех геймах. «Очень разочарован результатом игры, начиналось все здорово: почувствовал игру, скорость и волан. Потом потерял концентрацию и не справился с давлением и ответственностью перед командой, нежели с какими-то техническими и тактическими элементами. Когда ты проигрываешь пять — шесть очков подряд, начинаешь думать, что же не так, хочешь поскорее переломить ход игры. А у тебя не получается. Накрутил сам себя больше, психология решила исход матча. Не скажу, что соперник был в чем-то сильнее. Домашние трибуны добавляют поддержки, за нас болеют родные и друзья. Выступать в Казани чуть менее волнительно, чем где бы то ни было», — заявил Ярцев после игры.

Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд стартовал в Казани 13 февраля и завершится 18 февраля. В мужском разряде россияне на групповом этапе помимо болгар сыграют против бельгийцев и испанцев. Российские девушки на предварительном этапе проведут матчи против сборных Турции, Эстонии и Латвии.