ВТБ расскажет о новых технологиях финалистам олимпиады «Я – профессионал»

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). ВТБ совместно с НИУ Высшая школа экономики открыли в Москве Зимнюю школу по бизнес-информатике «Цифровая трансформация: технологии, меняющие реальность». Мероприятие организовано для финалистов олимпиады «Я — профессионал» и пройдет с 13 по 15 февраля в Москве.

В проекте примут участие 150 студентов из 28 регионов страны. Финалистов олимпиады ждут встречи с ведущими экспертами в области современных технологий финансовой сферы. Участники пообщаются с руководителями ключевых направлений цифровой трансформации ВТБ и узнают больше о Big Data и Data Science, Machine Learning, Blockchain и Agile. Преподаватели школы познакомят студентов с последними тенденциями отрасли и расскажут, какие компетенции необходимы, чтобы стать востребованными специалистами на рынке финансовых технологий.

Спикерами школы выступят: заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Дергунова; первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова; директор департамента финансовых технологий ЦБ РФ Алиса Мельникова; менеджер университетского альянса SAP по России и СНГ Юрий Куприянов; профессор, д.т.н., руководитель школы бизнес-информатики факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ Светлана Мальцева, а также другие представители банка ВТБ и эксперты ведущих ИТ-компаний.

Ольга Дергунова, заместитель президента — председателя правления ВТБ, обращаясь к финалистам олимпиады, отметила: «Все стремительнее растет число технологий, кардинальным образом меняющих представление о финансовой сфере. Чтобы использовать их максимально эффективно, необходимы специалисты, которых еще недавно просто не существовало. Занять эту нишу на рынке труда можете именно вы. Осваивать новое и узнавать первыми — это отличное начало пути к успешной карьере».

«Сегодня для эффективного развития страны нужны новые кадры: с новыми компетенциями в области технологий, качественным образованием и бизнес-мышлением. Такие государственные проекты, как олимпиада „Я — профессионал“, помогают находить активных и компетентных молодых людей в разных регионах страны и создавать новые возможности для их профессиональной и личностной самореализации», — сказала Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя ЦБ РФ.

ВТБ выступает партнером двух направлений олимпиады «Я — профессионал»: «Бизнес-информатика» и «Финансы и кредит». В рамках Зимней школы студентов ждут не только лекционные занятия, но и игры, тренинги и мастер-классы. Более 100 победителей и призеров олимпиады, принимающих участие в обучении, попадут на оплачиваемые стажировки в банк.