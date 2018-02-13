Дочь скончавшегося от рака мужчины запустила в Казани донорскую акцию

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Дочь Андрея Протаса, который болел раком и жил несколько месяцев благодаря донорской крови, запустила в Казани акцию в поддержку онкобольных татарстанцев, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Донорская акция «Андрей» проходит с 12 по 16 февраля в Республиканском центре крови.

По словам Аллы Протас, акция отдаст дань памяти ему и тем, кому донорская кровь помогла жить дольше и лучше, а также тем, кому она нужна прямо сейчас.

На акцию уже откликнулись сотрудники заводов «Элекон» и «Стелла», консалтинговой группы компаний «Современные технологии» и просто неравнодушные к проблеме онкологии люди.

Присоединиться к акции можно до 16 февраля 13.30, сдав кровь в Республиканском центре крови и сказав кодовое слово «Андрей».

Врачи напоминают: накануне и в день сдачи крови не следует употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т.ч. растительное), шоколад, орехи и финики.

Организовывают акцию пациентско-волонтерская организация поддержки онковыздоравливающих и членов их семей «Мы вместе – Без Бергэ», ГАУЗ «РЦК МЗ РТ» по инициативе Аллы Протас.