Василь Шайхразиев с официальным визитом прибыл в Челябинск

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Татарстанскую делегацию под руководством заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар «Милли Шура» Василя Шайхразиева встретили в аэропорту «Баландино» в городе Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.
Гости из Татарстана посетят среднюю общеобразовательную школу № 81 им. М. Джалиля. Там же они посмотрят открытый урок по татарскому языку и ознакомятся со школьным музеем М. Джалиля.