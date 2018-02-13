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Василь Шайхразиев с официальным визитом прибыл в Челябинск

13 февраля 2018, 18:12

Гостей из Татарстана ожидает встреча с учащимися школы им. М.Джалиля.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Татарстанскую делегацию под руководством заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар «Милли Шура» Василя Шайхразиева встретили в аэропорту «Баландино» в городе Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар. 

Гости из Татарстана посетят среднюю общеобразовательную школу № 81 им. М. Джалиля. Там же они посмотрят открытый урок по татарскому языку и ознакомятся со школьным музеем М. Джалиля.


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