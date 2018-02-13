«Ростелеком» смонтировал более половины систем видеонаблюдения за выборами Президента РФ

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). «Ростелеком», назначенный Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года, смонтировал более половины систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК).

В ходе реализации проекта «Ростелеком» установит по всей стране более 40 тыс. комплектов оборудования для видеонаблюдения за выборами, в том числе 1005 – в Республике Татарстан. Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по принципиально другой технологии – вместо объемных программно-аппаратных комплексов (ПАК) «Ростелеком» установит в местах голосования и подсчета голосов компактные IP-камеры. Для подключения оборудования к Интернету не требуется компьютер или другие внешние устройства передачи данных. Видео с камер передается по защищенным каналам связи «Ростелекома» в центры обработки данных (ЦОД), расположенные в различных регионах страны.

Видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех 85 субъектов Российской Федерации в помещениях более чем 40 тыс. УИК и ТИК. Для сотрудников Центральной избирательной комиссии и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации «Ростелеком» создаст специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки средств видеонаблюдения до проведения выборов, гарантированно обеспечит доступ к видеотрансляциям в период проведения выборов.

Для решения этой задачи «Ростелеком» задействует собственную защищенную сеть передачи данных, семь центров обработки данных (ЦОД) – в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Компания развернет ситуационные центры в каждом филиале и выделит номер в коде 8 (800) для поддержки пользователей портала.

Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: на отдельном портале будет транслироваться видео с избирательных участков в режиме реального времени, при этом пользователь сможет выбрать интересующий его избирательный участок или камеру.

«Организация видеонаблюдения за выборами Президента – это один из самых масштабных проектов, в котором участвуют практически все сотрудники нашей компании. Каждый из нас осознает ответственность как за качественную подготовку к выборам, так и за участие в них. Техническое решение, реализуемое ПАО "Ростелеком", сделает видеонаблюдение за выборами удобным и доступным для всех – от обычных граждан до наблюдателей», – прокомментировал ситуацию вице-президент компании Артемий Прокопенко.

В 2012 году «Ростелеком» впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов Президента РФ. За процедурой голосования 4 марта 2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 млн человек, которые просмотрели 7,9 млн трансляций. Всего в ходе выборов 4 марта и подсчета голосов с помощью системы видеонаблюдения было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.

ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,7 млн домохозяйств, из которых свыше 4,7 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне BBB- и агентства Standard&Poor’s на уровне BB+, а также агентства АКРА на уровне AA(RU).