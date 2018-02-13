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В Казани состоится кастинг конкурса красоты «Мисс Офис-2018»

13 февраля 2018, 18:34 , Фото: оргкомитет конкурса

В Казани состоится кастинг конкурса красоты «Мисс Офис-2018» Победительнице достанется главная награда – два миллиона рублей и звание «Мисс Офис-2018».
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В столице Татарстана 31 марта состоится кастинг международного конкурса красоты «Мисс Офис-2018». Принять участие в нем могут офисные сотрудницы, которые будут представлять Татарстан в финале, сообщает оргкомитет конкурса.

В этом году по итогам региональных туров будут отобраны 90 красавиц, которых допустят к интернет-голосованию за выход в полуфинал. Лишь 25 финалисток будут приглашены в Москву на финальное шоу, где жюри выберет одну победительницу. Именно ей достанется главная награда – два миллиона рублей и звание «Мисс Офис-2018».

Поучаствовать в отборочном туре может любая девушка – офисная работница, в возрасте от 18 до 30 лет.

Чтобы принять участие в кастинге в Казани, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис» до 31 марта.

Международный конкурс красоты проводится с 2010 года.

 


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