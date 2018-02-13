Россияне стартовали с победы на чемпионате Европы по бадминтону в Казани

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мужская сборная России по бадминтону стартовала с победы на командном чемпионате Европы в Казани: в своем первом поединке на турнире россияне обыграли сборную Болгарии. Матч завершился со счетом в пользу российской команды.

На командном чемпионате Европы каждый матч состоит из пяти поединков: трех личных и двух парных. Первым у сборной России на корт вышел Владимир Мальков, которому противостоял болгарин Иван Русев. Дебютный гейм Мальков выиграл с хорошим преимуществом (21:12), во втором игровом отрезке российский спортсмен также вел игру. Однако вскоре Русев выиграл три — четыре розыгрыша подряд, и россиянин заметно занервничал. В итоге болгарин взял гейм на балансе (22:20). Несмотря на это Мальков все же сумел принести своей команде первое очко на турнире — решающий гейм он выиграл со счетом 21:10. Второй бал российской команде принес Сергей Сирант: в одиночном разряде он также в трех партиях переиграл Даниэля Николова. Константин Абрамов и Александр Зинченко сделали счет в матче «разгромным» в пользу сборной России — в матче парного разряда россияне обыграли Пейо Бойчинова и Ивана Панева в двух геймах.

«Ложкой дегтя» в выступлении сборной России стал выход на корт Анатолия Ярцева: казанский бадминтонист взял у Димитара Янакиева первый гейм и уверенно вел во втором. Но проиграв несколько очков подряд, молодой казанец занервничал и в итоге упустил победу в матче. Завершала матч игра парного разряда, в котором сборную России представляли главные звезды команды — Владимир Иванов и Иван Созонов вышли на корт против Даниэля Николова и Ивана Русева. Лидеры российской команды уверенно закончили матч: 21:8 в первом гейме и 21:13 во втором.

Бадминтон, мужчины. Командный чемпионат Европы. Групповой этап, 1-й тур.

Россия — Болгария — 4:1.

Очки: Мальков (1:0), Сирант (2:0), Абрамов/Зинченко (3:0), Янакиев (3:1), Иванов/Созонов (4:1).