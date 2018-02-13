Профессор из Германии провел мастер-класс для коллег в Сабинске

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Заведующий отделением эндоурологии университетской немецкой клиники, профессор Армин Секкер провел мастер-класс для коллег в Сабинской центральной районной больнице, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Мастер-класс специалиста из Германии прошел во время республиканской научно-практической конференции «Заболевание предстательной железы. Тулиевый лазер в хирургии простаты».
Методика, по которой оперировали пациента сабинские врачи, обладает высокой клинической эффективностью и безопасна для больного. Кровопотери при таком методе – минимальны.
На конференции специалисты обсудили применение тулиевого лазера в хирургии простаты, консервативное лечение аденоматозной гиперплазии простаты на ранних стадиях, основы лазерной энуклеации доброкачественной гиперплазии простаты.
Перед более чем 40 врачами выступали старший научный сотрудник НИИ уронефрологии ПМГУ им. И. М. Сеченова и заведующий уронефрологическим отделением Николай Сорокин, профессор кафедры урологии и нефрологии КГМА Олег Лобкарев.