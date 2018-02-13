В Автограде активисты ОНФ планируют создать городской парк в посадке «Боровецкий лес»

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) на встрече с администрацией Набережных Челнов предложили организовать властям городской парк в Шильнинской лесопосадке «Боровецкий лес». Об этом сообщает пресс-служба ОНФ в РТ.

Общественники видят перспективу этой территории как места для отдыха, поэтому добиваются прокладки пешеходных и создания сети велодорожек.

Кроме того, темой диалога стали безбарьерная среда для инвалидов, помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставление бесплатного питания и обмундирования в кадетских школах города, несанкционированные свалки и другие.

В частности, общественники подняли вопрос развития многодетных поселений «Подсолнухи» и «Приозерный», создания условий для совместного отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей, а также технической базы для пребывания особенных детей в летних оздоровительных лагерях.

Председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ Олег Давыдов акцентировал также на ежедневных трудностях инвалидов, проживающих в многоквартирных домах без пандусов. Активисты ОНФ по конкретным жалобам помогают установить их или помогают с обменом квартиры на аналогичную, но с адаптированным входом.

Кроме того, активисты ОНФ создали пункт приема и раздачи вещей многодетным и малоимущим семьям «Открытое сердце» – бесплатно. В дальнейшем на основе этой идеи планируется создание отдельной некоммерческой организации (НКО).

