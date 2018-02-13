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Дебаты между кандидатами в Президенты России стартуют 26 февраля

13 февраля 2018, 17:32

Бесплатное эфирное время начнут выделять кандидатам и партиям с 19 февраля.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Дебаты в телерадиоэфире между кандидатами в Президенты России стартуют 26 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову, которая выступила перед началом жеребьевки по распределению эфирного времени между кандидатами в Президенты на государственных федеральных теле- и радиоканалах.

Жеребьевка проводится в СМИ перед началом агитационного периода, который стартует 17 февраля, за 28 дней до выборов, и закончится в ночь на 17 марта, когда наступит день тишины. 

Бесплатное эфирное время начнут выделять кандидатам и партиям с 19 февраля.

«Дебаты начнутся утром, с 8:10 часов на Первом канале, продолжительность 55 минут, затем начиная с 17:00 до 17:45 на ТВЦ, с 19:00 до 20:00 на „России 24“, с 21:05 на Общественном телевидении, а заканчивается дебатный день эфиром с Владимиром Соловьевым с 23:10 до 00:15», — сообщила Памфилова.


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