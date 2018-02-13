Суд Киева признал виновными в госизмене двоих российских военных

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Суд Киева признал виновными в государственной измене и дезертирстве двоих российских военных, сообщает ТАСС.

Александр Баранов и Максим Одинцов проходили службу в Вооруженных силах Украины. После присоединения Крыма к РФ они приняли решение продолжить службу под российским флагом. В ноябре 2016 года они были задержаны Службой безопасности Украины в Херсонской области недалеко от границы с Крымом.

Баранова и Одинцова обвинили в государственной измене и дезертирстве. Суд признал военнослужащих виновными по всем статьям обвинения и приговорил их к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.

Адвокат осужденных российских военных уже готовит апелляционные жалобы на решение суда.