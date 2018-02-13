Добровольцы из Татарстана выйдут на экологические акции и субботники

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В Год волонтера добровольцы из Татарстана проведут экологические акции и массовые субботники. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

О своих планах по проведению экологических проектов и природоохранных акций они рассказали в ходе встречи с представителями Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Круглый стол собрал в Казани научных работников, представителей экологических компаний, представителей молодежных общественных организаций. Это активисты экологического движения «Будет чисто», регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», культурно-спортивного движения «Зеленый фитнес», региональной молодежной общественной организации «Центр развития добровольчества РТ».

Участников встречи поприветствовал начальник управления информационных систем и экологического просвещения Министерства экологии и природных ресурсов РТ Дамир Валиуллин. Он отметил, что добровольная инициатива охраны окружающей среды является весомым вкладом в общее дело.

«Благодаря общественным организациям природоохранные инициативы получают массовую поддержку населения», - подчеркнул Дамир Валиуллин.

В ходе встречи активисты и специалисты Минэкологии РТ обсудили план совместных природоохранных мероприятий, экологических акций и массовых субботников. Первая масштабная республиканская акция по очистке и благоустройству территорий городов и районов республики в этом году состоится 1 апреля.