Егерь с друзьями убил двух косуль в лесу между Татарстаном и Ульяновской областью

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Троих жителей Ульяновской области – егеря одного из охотхозяйств Ульяновской области и двух его приятелей задержала полиция по подозрению в браконьерстве. В качестве доказательств преступления изъяты три ружья и туши двух незаконно добытых косуль.

Как сообщает УМВД России по Ульяновской области, 11 февраля мужчины на снегоходах застрелили двух косуль на территории Березовского охотничьего хозяйства (расположено между селами Бекетовка Староманского района Ульяновской области и Отрада – Спасского района Республики Татарстан – прим. Т-и).

«По данному факту органами предварительного следствия МО МВД России “Чердаклинский” проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщается на официальном интернет-портале УМВД России по Ульяновской области.

