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Казанский ИТ-парк получил международный сертификат по информационной безопасности

13 февраля 2018, 19:20

Сертификат подтверждает высокий уровень услуг дата-центра ИТ-парка по размещению оборудования и предоставлению виртуальных серверов.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). ИТ-парк Казани получил сертификат соответствия международному стандарту по информационной безопасности, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Сертификат подтверждает высокий уровень услуг дата-центра ИТ-парка по размещению оборудования и предоставлению виртуальных серверов.

Получению международного сертификата способствовало внедрение в деятельность дата-центра системы сбора и анализа событий SIEM. Система позволяет анализировать все данные, поступающие от различных устройств и выявлять среди них события, относящиеся к нарушениям информационной безопасности.

 


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