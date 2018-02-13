Казанский ИТ-парк получил международный сертификат по информационной безопасности

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). ИТ-парк Казани получил сертификат соответствия международному стандарту по информационной безопасности, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.
Сертификат подтверждает высокий уровень услуг дата-центра ИТ-парка по размещению оборудования и предоставлению виртуальных серверов.
Получению международного сертификата способствовало внедрение в деятельность дата-центра системы сбора и анализа событий SIEM. Система позволяет анализировать все данные, поступающие от различных устройств и выявлять среди них события, относящиеся к нарушениям информационной безопасности.