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За снежную свалку в Татарстане оштрафуют управляющую компанию

13 февраля 2018, 22:22

В свалке снега в Пестречинском районе республики обнаружены тяжелые металлы, реагенты и нефтепродукты.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Громадную свалку грязного снега, убранного с дорог, обнаружили жители Пестречинского района. Нарушителем экологического порядка оказалась местная управляющая компания, которая будет оштрафована. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Экологи сразу выехали на место происшествия. В отобранных пробах специалисты они обнаружили тяжелые металлы, реагенты и нефтепродукты. Загрязняющие вещества, выявленные в составе снега, очень опасны. При таянии они могут попасть в почву, а затем вместе с грунтовыми водами и в водоемы», — сказано в сообщении.

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами нарушитель привлечен к административной ответственности согласно ст. 8.2 КоАП РФ. Управляющей компании грозит крупный штраф.
 


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