За снежную свалку в Татарстане оштрафуют управляющую компанию

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Громадную свалку грязного снега, убранного с дорог, обнаружили жители Пестречинского района. Нарушителем экологического порядка оказалась местная управляющая компания, которая будет оштрафована. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Экологи сразу выехали на место происшествия. В отобранных пробах специалисты они обнаружили тяжелые металлы, реагенты и нефтепродукты. Загрязняющие вещества, выявленные в составе снега, очень опасны. При таянии они могут попасть в почву, а затем вместе с грунтовыми водами и в водоемы», — сказано в сообщении.

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами нарушитель привлечен к административной ответственности согласно ст. 8.2 КоАП РФ. Управляющей компании грозит крупный штраф.

