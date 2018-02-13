Альметьевское предприятие заплатит 240 тыс. рублей за свалку черных металлов

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Сразу три нарушения на территории одного предприятия Альметьевска выявили экологи Татарстана. За свалку отходов черных металлов предприятие заплатит 240 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Экологи обнаружили на территории альметьевской организации незаконную свалку. Отходы черных металлов были размещены на участке площадью 2 тыс. кв. м, часть из них находится на почве. Кроме того, территория предприятия не оборудована сетью ливневых стоков с автономными очистными сооружениями, что привело к загрязнению почвы нефтепродуктами. Площадь загрязненного участка составляет 86 кв. м», — сказано в сообщении.

На месте экологи отобрали пробы почвы. Результаты лабораторных исследований показали превышение содержания нефтепродуктов в земле в 21,6 раз. По данному факту экологи привлекли альметьевское предприятие к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ.

Экологические инспекторы выдали организации представление на устранение нарушений в течение одного месяца и претензию о возмещении ущерба на общую сумму около 240 тысяч рублей. Альметьевское предприятие не устранило нарушение. В результате экологи привлекли нарушителя к ответственности по ст. 19.6 КоАП РФ (Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения), а дело направили в суд Ново-Савиновского района Казани.

