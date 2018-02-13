В Татарстане оштрафовали директора Балтасинского центра занятости

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане осудили директора Центра занятости населения Балтасинского района, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

63-летнего Зиннура Зайнуллина признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Как выяснило следствие, Зайнуллин в течение двух лет, с 2014 по 2016 год, подписывал акты исполнения договорных обязательств без проведения тщательной проверки подаваемых данных.

Так, компания «Кара Куль» отчиталась об оснащении пяти новых рабочих мест для инвалидов. Не удостоверившись в верности сведений, Центр занятости Балтасинского района возместил предпринимателю якобы потраченные на модернизацию 500 тысяч рублей. В итоге выяснилось, что никакого обустройства новых рабочих мест и приема на работу людей с ограниченными возможностями здоровья не было.

Суд признал виновным Зайнуллина в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей.

