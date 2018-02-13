Госсовет РТ предлагает татарстанцам присоединиться к проекту «Пишем законы вместе!»

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Государственный Совет Татарстана объявляет о старте нового парламентского проекта «Пишем законы вместе!» и предлагает жителям республики стать непосредственными участниками законотворческой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Если у вас есть предложения по разработке нового законопроекта или внесению изменений в действующее законодательство, напишите! Вам необязательно облекать их в правильную юридическую форму», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Достаточно описать свое предложение на русском или татарском языке и направить на официальный сайт Государственного Совета, его аккаунт в Facebook'е, в редакции газет «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан» или просто передать предложение через своего депутата в избирательном округе.

Все поступившие предложения рассмотрят инициатор проекта – Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, депутаты парламентских комитетов, члены экспертных советов и юристы правового управления. «Ни одно обращение не останется без внимания! Лучшие законы пишутся вместе!» – отмечают в Госсовете РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин инициировал парламентский проект «Пишем законы вместе!». Новый проект предполагает целый комплекс различных мероприятий, направленных на вовлечение граждан в законотворческий процесс.