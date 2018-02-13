«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость в Telegram

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Хакеры использовали уязвимость мессенджера Telegram для распространения вредоносной программы для майнинга криптовалют. Уязвимость обнаружила «Лаборатория Касперского», сообщается на сайте компании.

С помощью уязвимости распространялась программа для майнинга криптовалют, таких, как Zcash, Monero Fantomcoin и другие.

Кроме того, специалисты обнаружили на серверах хакеров архивы с кэшем Telegram, который скачивался у жертв. Каждый из них содержал в зашифрованном виде материалы пользователя, в том числе документы, аудио- и видеозаписи, фотографии.

Хакеры использовали уязвимость в мессенджере с весны 2017 года. Все случаи были зарегистрированы в России. Разработчики Telegram устранили проблему.