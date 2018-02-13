В Казани наградят лучших чтецов стихов Мусы Джалиля

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Нацмузее РТ, в 112-ю годовщину со дня рождения Мусы Джалиля, 15 февраля наградят победителей конкурса чтецов стихотворений великого поэта. Об этом сообщает пресс-служба Молодежной ассамблеи народов Татарстана.

Ранее Молодежная ассамблея по традиции запустила конкурс чтения стихов великого поэта в Сети. Посмотреть участников можно по хэштегам #джалиль2018, #джалиль112 и #мант. Победители конкурса смогут продекламировать стихотворение во время официального мероприятия «День подлинника», посвященного дню рождения поэта.

В этот же день, в 11.30, состоится возложение цветов у памятника Джалиля на площади 1 Мая. После этого будет организован традиционный торжественный вынос «Моабитских тетрадей» Мусы Джалиля в Национальном музее РТ.