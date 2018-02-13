Участниками республиканской экологической олимпиады в Казани стали 140 школьников

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Заключительный этап республиканской олимпиады школьников по экологии и региональный этап Всероссийской олимпиады завершились в Казани. В мероприятии приняли участие более 140 школьников республики. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Наибольшую активность в олимпиаде проявили учащиеся казанских школ. Воспитанники центра экологического образования «Центр детского творчества «Танкодром» Советского района города по результатам интеллектуальных соревнований завоевали 21 призовое вместо, включая и две победы.

Ученик 141-й казанской школы Илья Ефимов в олимпиаде по экологии принимает участие уже второй год. В прошлом году он стал победителем, а в этот раз вошел в тройку лучших среди девятиклассников республики. Как отметил участник, к олимпиаде готовился за несколько месяцев. «Очень внимательно читал книги, ходил на дополнительные занятия», — рассказал Илья Ефимов.

Организаторы мероприятия отмечают, что школьники ежегодно показывают хорошие знания в области охраны окружающей среды. Ежегодно ребята из республики принимают участие в заключительном этапе олимпиады.

В прошлом году команда Татарстана стала абсолютным победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии, который прошел в Санкт-Петербурге. 5 ребят заняли первые места, а еще 17 — стали призерами.

