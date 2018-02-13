Росздравнадзор по РТ: К 2020 году в Татарстане не останется поддельных лекарств

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Валерия Белова). К 2020 году в Татарстане не останется поддельных и просроченных лекарств. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) по РТ Рустэм Сафиуллин.

Благодаря маркировке препаратов Росздравнадзору удастся контролировать не только срок годности, но и стоимость лекарств.

«В этом году запланировано маркировка семи лекарственных препаратов из списка ЖНВЛП (ЖНВЛП – жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты – прим. Т-и). К 2020 году реализация и оборот лекарственных препаратов без маркировки будут полностью запрещены», – объяснил Рустэм Сафиуллин.

На каждую упаковку лекарства будет устанавливаться уникальный чип-код, в котором будет храниться вся информация о препарате: где и когда он произведен, срок годности и так далее.

«Как только производитель выпустит лекарственный препарат, ставится чип, и информация начинает передаваться в автоматизированную систему. Начинается отслеживание препарата по уникальному коду. То есть производитель выпустил, передал оптовой структуре, которая считывает специальным сканером код лекарственного препарата. Далее оптовая структура отправляет препарат в аптечное учреждение, которое в свою очередь тоже с помощью сканера передает данные в информационную систему. Это дает возможность контролировать передвижение препаратов и многие другие факторы: стоимость лекарства, срок годности, подлинность», – рассказал руководитель территориального органа.

В то же время из-за маркировки поднимется стоимость лекарств. Правда, по словам специалиста, повышение будет незначительным.

«Естественно будут кое-какие затраты на реализацию этой программы. Ведь программа и оборудование нужны соответствующие. Но это не такие большие суммы, сканер в среднем стоит от 5 до 8 тыс. рублей. Большого повышения цен мы не ожидаем. На 2 – 3 процента поднимутся цены на лекарства из-за маркировки, но это необходимо. Это мировая практика», – заверил Сафиуллин.

Изменения в Федеральном законе «Об обращении лекарственных средств» предусматривают «внедрение на всей территории РФ федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием контрольных (идентификационных) знаков для целей идентификации лекарственных препаратов для медицинского применения».