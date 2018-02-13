Резидент челнинской ТОСЭР стал основателем нового хоккейного турнира

(Набережные Челны, 13 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах впервые стартует турнир по хоккею с шайбой на Кубок компании «ЗаряД», сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Соревнования начнутся 15 февраля. Турнир будет проходить на хоккейных кортах Центра подростково-молодежных клубов «Подросток» среди игроков 2001-2002 годов рождения. За звание лучшей команды будут бороться четыре сильнейшие дворовые хоккейные команды Автограда — «Белые медведи», «Вега», «Огонек» и «Юность».

По итогам трех туров победитель и призеры будут награждены дипломами и клюшками продукции завода «ЗаряД».

Завод «ЗаряД» входит в число резидентов ТОСЭР «Набережные Челны», его учредителем является известный хоккеист Данис Зарипов. Сегодня на Олимпиаде-2018 игроки сборной Чехии играют клюшками, сделанными в Набережных Челнах.