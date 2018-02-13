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Культура

Актер Сергей Безруков посетит Буинский район

13 февраля 2018, 18:40

Визит артиста в Буинск запланирован на 24 мая.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В рамках международного фестиваля «Буа: Пространство диалога» Буинский район посетит Сергей Безруков, сообщается на сайте Буинского района РТ.

Сергей Безруков является актером драматического театра и кино, театральным режиссером, продюсером, сценаристом. Визит артиста в Буинск запланирован на 24 мая.

На сегодняшний день Буинский государственный драматический театр – один из культурных центров города и республики. Труппа ведет активную гастрольную деятельность, выступая в районах республики и российских регионах. В прошлом году Буинский драмтеатр получил пять миллионов рублей на развитие проекта «Театры малых городов». 

 


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