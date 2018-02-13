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Экономика и финансы

В 2017 году «Метроэлектротранс» Казани сэкономил 12 млн рублей при переходе на светодиоды

13 февраля 2018, 16:40

В прошлом году обыкновенные лампы практически полностью заменили на светодиодное освещение.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). За прошлый год на замене обыкновенных ламп на светодиоды в «Метроэлектротрансе» сэкономили 12 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

В прошлом году мы практически полностью перешли на светодиодное освещение, за год сэкономив только на этом 12 млн рублей, сообщил Галявов. 

«Самое главное, мы сэкономили на приобретении светильников 10 млн рублей. Мы сами купили светодиоды и монтировали их на старые светильники. Если светильник стоит 4,5 — 5 тыс. рублей, то мы потратили на этот светильник 500 рублей. Разница существенная, и поэтому у нас экономия очень большая получилась», — отметил он.


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