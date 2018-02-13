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Историко-краеведческий музей Челнов возглавил бывший журналист

13 февраля 2018, 19:50 , Фото: пресс-служба мэрии

Историко-краеведческий музей Челнов возглавил бывший журналист Нового директора коллективу представила начальник управления культуры исполкома города Эльвира Ногманова.

(Набережные Челны, 13 февраля, «Татар-информ»). Историко-краеведческий музей Набережных Челнов возглавил бывший журналист Румиль Карамиев, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Нового директора коллективу представила начальник управления культуры исполкома города  Эльвира Ногманова.

При этом было отмечено, что Румиль Карамиев имеет опыт работы в сфере массмедиа. Он возглавлял в Челнах радиостанцию «Кунел», работал заместителем директора телеканала «Чаллы ТВ». Последние два года занимал должность заместителя директора в Центре культуры «Кызыл Тау». Имеет два высших образования: педагогическое и экономическое.


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