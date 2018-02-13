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Спорт

Лыжник Большунов принес сборной России пятую медаль на Олимпиаде

13 февраля 2018, 16:31

Спортсмен завоевал бронзовую награду в спринте классическим стилем.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в спринте классическим стилем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, пишут «Известия».

Золотую награду завоевал лыжник из Норвегии Йоханнес Клебо. Обладателем «серебра» стал Федерико Пеллегрино из Италии.

Ранее в спринте бронзовую медаль выиграла Юлия Белорукова, уступившая Стине Нильссон из Швеции и Майкен Фалле из Норвегии.

Большунов принес команде олимпийских атлетов из России пятую медаль на зимней Олимпиаде 2018 года. 


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