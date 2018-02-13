В Челнах на ремонт мостов, подземных переходов и фонтана потратят 71 млн рублей

(Набережные Челны, 13 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на ремонт мостов, общественных туалетов и фонтана потратят 71 млн рублей. Об этом стало известно на совместном заседании постоянных комиссий Городского Совета.

Исполком попросил внести в повестку следующего заседания Городского Совета вопрос об использовании остатков бюджета 2017 года на капитальный ремонт и строительство объектов внешнего благоустройства. Всего на эти нужды будет израсходовано 71,3 млн рублей.

При этом 27,4 млн рублей планируется вложить в ремонт мостов, 27,7 млн рублей – в обновление подземных переходов.

Еще на 14 млн исполком собирается построить общественные туалеты в районе Майдана, где обычно проходят все значимые массовые мероприятия города, такие как Сабантуй и День молодежи.

На ремонт фонтана на бульваре Энтузиастов, который работает с перебоями уже несколько лет, потратят 2,4 млн рублей.