В Альметьевске установили контейнеры для сбора батареек

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В каждом районе Альметьевска установлены контейнеры для сбора батареек. Централизованный сбор опасных отходов организован в 41 точке города, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В 2017 году в Казани было собрано 5 тонн отработанных батареек, установлено 30 контейнеров, обустроено 67 специализированных площадок, на которых установили 147 контейнеров и бункеров для сбора отходов. Реализация проекта продолжается в новом году.

«В рамках госпрограммы Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ приобретены спецконтейнеры для сбора ртутных ламп и градусников. В 2018 году 60 таких контейнеров планируется установить в Казани и еще 40 – в Набережных Челнах», – уточнили в пресс-службе ведомства.

