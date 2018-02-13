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В Альметьевске установили контейнеры для сбора батареек

13 февраля 2018, 17:56

В 2018 году 60 контейнеров для сбора ртутных ламп и градусников планируется установить в Казани и еще 40 – в Набережных Челнах.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В каждом районе Альметьевска установлены контейнеры для сбора батареек. Централизованный сбор опасных отходов организован в 41 точке города, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В 2017 году в Казани было собрано 5 тонн отработанных батареек, установлено 30 контейнеров, обустроено 67 специализированных площадок, на которых установили 147 контейнеров и бункеров для сбора отходов. Реализация проекта продолжается в новом году.

«В рамках госпрограммы Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ приобретены спецконтейнеры для сбора ртутных ламп и градусников. В 2018 году 60 таких контейнеров планируется установить в Казани и еще 40 – в Набережных Челнах», – уточнили в пресс-службе ведомства.
 


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