Фронтмен группы Metallica сыграет в фильме про серийного убийцу

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Фронтмен группы Metallica Джеймс Хэтфилд сыграет в киноленте «Чрезвычайно порочный, ужасно злой и мерзкий» об американском серийном убийце Теде Банди, пишет «Газета.Ру» со ссылкой на Deadline.

Главную роль в фильме исполнит актер Зак Эфрон. Музыкант же сыграет офицера Боба Хэйуорда, который арестовал преступника в 1975 году.



Режиссером киноленты выступил Джо Берлингер, который работал с Metallica над документальным фильмом Metallica: Some Kind of Monster.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант отклонил предложение сняться в «Гардемаринах» из-за своей внешности.