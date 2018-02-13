Иномарка сбила маму с дочкой на «зебре» в Бугульме

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). «Форд Фьюжн» сбил маму с дочкой на «зебре» в Бугульме, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

Сегодня рано утром в Бугульме на улице Ленина произошло ДТП. 40-летний водитель автомобиля «Форд Фьюжн» не пропустил на пешеходном переходе маму с ребенком. В результате наезда пострадали 40-летняя женщина и ее семилетняя дочка.

Обе потерпевшие получили различные травмы и были госпитализированы в больницу. У женщины и ребенка медики диагностировали ссадины и ушибы. Помимо этого, у мамы девочки подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

