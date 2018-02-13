В прошлом году пассажиры казанского метро ежемесячно забирали себе до 15 тыс. жетонов

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Каждый месяц прошлого года из оборота Казанского метрополитена исчезало до 15 тыс. жетонов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

«У нас очень много на сторону уходит жетонов. Сейчас очень много туристов, которые покупают жетоны как сувениры и увозят домой. Чтобы уйти от этого, в текущем году мы купили сувенирные жетоны», – отметил спикер.

Если себестоимость проездного жетона составляет 72 рубля, то сувенирного – всего семь рублей. С приобретением сувенирных жетонов уменьшился отток проездных жетонов, пояснил Галявов.

«Мы очень мучились от этого, потому что в месяц 12 – 15 тыс. жетонов просто исчезали, а оборотность жетонов – это наши деньги. Жетоны должны работать, а не лежать в кармане или где-нибудь валяться», – заявил гендиректор МУП «Метроэлектротранс».

На сегодняшний день в обороте метрополитена находится около 200 тыс. жетонов, добавил он.