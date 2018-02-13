Ростуризм уличил шесть нижегородских гостиниц в завышении цен на период ЧМ-2018

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В обновленный список отелей, поднявших цены на время проведения чемпионата мира (ЧМ) по футболу FIFA-2018, который регулярно составляет Ростуризм, вошли шесть нижегородских гостиниц, сообщает newsnn.ru.

В самом Нижнем Новгороде таких гостевых сервисов оказалось пять, еще один в пригороде — Кстове. Цены в них были увеличены на период ЧМ-2018 от 2 до 129 процентов.

Всего по состоянию на 8 февраля в черный список вошли 69 российских гостиниц. Это на 28 гостиниц (68 процентов) больше, чем на 19 января этого года, причем в числе нарушителей рецидивистов не оказалось — все гостиницы «поймали с поличным» впервые.

Больше всего взвинтивших цены гостиниц оказалось в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, затем в Москве, Свердловской, Нижегородской, Волгоградской и Калининградской областях. В Ростовской области Ростуризм выявил единственную гостиницу-нарушителя.

Список взвинтивших цены отелей направлен для дальнейшего разбирательства в Роспотребнадзор.

«Предотвращение необоснованного повышения цен на размещение в гостиницах городов-организаторов ЧМ в период проведения матчей очень важно для имиджа российского туризма. Гости мирового футбольного первенства должны вынести самые позитивные впечатления из поездки в Россию, познакомиться с нашей страной как с интересным и доступным направлением для путешествий. В этом залог долгосрочного позитивного эффекта от ЧМ, который будет заключаться в приросте въездного турпотока и увеличении объемов деятельности российских предприятий индустрии гостеприимства. Установление справедливых цен на гостиничное обслуживание в период проведения ЧМ — это вопрос не только социальной ответственности, но и разумного подхода к ведению бизнеса с прицелом на будущее развитие», — прокомментировал руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Подобный мониторинг проводится Ростуризмом во исполнение требований постановления Правительства России «О госрегулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования ЧМ, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители».