Президент РТ одобрил создание судостроительной корпорации «Ак Барс»

(Зеленодольск, 13 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). Президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил идею создания судостроительной корпорации «Ак Барс». Такое решеие лидер республики принял по итогам совещания с гендиректором Зеленодольского судостроительного завода Ренатом Мистаховым.

Докладывая лидеру РТ, Мистахов отметил основную стратегическую задачу — довести долю гражданского судостроения до 30 процентов. Сегодня она составляет всего треть от этого, признал судостроитель.

«Мы анализируем преимущество объединения и создания единой корпорации. Мы видим ее работу в четырех направлениях — проектирование, судостроение, производство комплектов, судоремонт и сервис», — отметил Ренат Мистахов.

Он добавил, что создание корпорации будет проводиться поэтапно.

«Мы ставим задачи создания компании с объемом роста в три раза до 2025 года и ежегодным оборотом не менее 100 млрд рублей. Прошу вас согласовать создание судостроительной корпорации „Ак Барс“», — заключил глава Зеленодольского судостроительного предприятия.

Президент РТ согласился с инициативой Мистахова. «Стратегически это очень правильно», — заметил Рустам Минниханов.

Но рядом с новой корпорацией должны быть партнеры, ведь со временем трубы и другие вторичные производства необходимо вывести на аутсорсинг, отметил лидер РТ. Сама же корпорация будет заниматься сборкой конечной продукции.

Президент республики отметил важность развития гражданского направления судостроения.

«Нам надо наращивать гражданское направление — яхты, катера. Экспортный потенциал нужно развивать с учетом не только российского рынка. Нужно прививать культуру владения судами и катерами. Может быть, в республике организовать яхтклубы и другие сопутствующие вещи», — заметил Минниханов и добавил, что самое главное — сделать продукцию доступной по цене.

«Я думаю, что стратегически верно то, что вы создаете головную структуру, которая будет централизовать процессы. И обороты могут быть и 100 млрд, и больше. Все будет зависеть от ваших амбиций», — заключил лидер республики.