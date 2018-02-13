Глава МУП «Метроэлектротранс»: Во время бурана никакой «толкучки» в метро не было

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Во время недавнего снежного бурана казанский метрополитен работал в нормальным режиме, никаких очередей не было. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

Буран нам денег не прибавил, наоборот, только убавил, потому что из-за бурана стояли трамвайные маршруты, объяснил глава «Метроэлектротранса».

«И почему такой ажиотаж создали, я не знаю. В соцсетях писали, что в метро такая толкучка. Никакой толкучки не было», — отметил он.

Самое интересное, что кто-то запустил в соцсетях фото со станции Кремлевская, где стоит народ, как будто бы на вход, сообщил Асфан Галявов.

«Нам, конечно, пришлось оправдываться перед мэрией, доказывать, что это не так. Но мы доказали. Сейчас соцсети хорошо работают, кто хочет, тот и дает такую информацию, какую хочет», — добавил он.