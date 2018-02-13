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Голкипер «Рубина» перешел в «Енисей»

13 февраля 2018, 15:43 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Голкипер «Рубина» перешел в «Енисей» Условия сделки между Юрием Нестеренко и красноярским клубом не разглашаются.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Красноярский «Енисей» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем казанского «Рубина» Юрием Нестеренко.

Срок соглашения между 26-летним голкипером и красноярским клубом, выступающим в ФНЛ, а также финансовые условия сделки не разглашаются.

В составе «Рубина», работающего сейчас на зимнем сборе в испанской Марбелье, три вратаря: Сослан Джанаев, Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин. Из этого следует, что в Сибирь казанцы отпустили того голкипера, который был четвертым в клубном рейтинге.

Первым профессиональным клубом Нестеренко был «Краснодар-2000», из которого он в 2010 году перешел в «Рубин». За основной состав казанцев за все это время он провел девять матчей, трижды сыграв «на ноль». Кроме того, вратарь играл за «Рубин-2», а также на правах аренды выступал за «Нефтехимик». 


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