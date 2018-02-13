США могут опередить Россию и Саудовскую Аравию по уровню нефтедобычи

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Соединенные Штаты за счет роста сланцевой добычи могут обогнать ближайших конкурентов – Россию и Саудовскую Аравию – к концу 2018 года. Об этом свидетельствует отчет Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает ТАСС.

По оценке экспертов, за последние несколько месяцев добыча нефти в США выросла более чем на 840 тыс. баррелей в сутки и может скоро опередить Саудовскую Аравию.

К концу 2018 года США могут превзойти Россию и стать абсолютным лидером по уровню нефтедобычи, отмечается в отчете агентства.

Согласно прогнозам МЭА, мировой спрос на нефть в 2018 году составит более 99 млн баррелей в сутки.