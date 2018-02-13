«АК БАРС» Банк станет участником новой государственной программы ипотечного кредитования

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). «АК БАРС» Банк станет участником новой программы «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рожден второй и/или третий ребенок, смогут оформить жилищный кредит по льготной ставке от 6 процентов годовых.

«Льготная ставка 6 процентов будет действовать в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего ребенка. Далее ставка будет установлена на уровне ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта. В наиболее выгодном положении окажутся семьи, которые в течение этих пяти лет родят и второго, и третьего ребенка: им государство будет помогать с ипотекой восемь лет», – прокомментировал нововведение руководитель развития кредитных продуктов ПАО «АК БАРС» БАНК Александр Бунин.

Оформление кредита предусмотрено на срок от одного года до 25 лет с первоначальным взносом не менее 20 процентов на покупку квартиры, дома с земельным участком или строящегося объекта по договору долевого участия. Максимальная сумма займа для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 8 млн рублей, для Республики Татарстан и других регионов – 3 млн рублей.

Подача заявки на ипотечный кредит «Семейная ипотека с государственной поддержкой» станет доступна в ближайшее время во всех офисах «АК БАРС» Банка. Вместе со стандартным пакетом документов заемщику необходимо будет предоставить в банк свидетельства о рождении детей.

С подробной информацией о программах ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте банка и по телефону горячей линии: 8 (800) 200-53-03 (звонок по России бесплатный).