Шайхразиев: Руководство Новосибирской области готово помочь местным татарам

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар «Милли Шура» Василь Шайхразиев в ходе деловой поездки в Новосибирскую область выслушал просьбы представителей местной автономии татар и рассказал о них руководству области. «Местные руководители выслушали проблемы татар и готовы оказать помощь», — отметил Шайхразиев агентству «Татар-информ».

Визит председателя «Милли Шура» состоял из двух частей: сначала он встретился с представителями местной татарской автономии и ознакомился с волнующими их проблемами, позже в ходе беседы с руководством области и заместителем мэра города обсудили защиту интересов татар Новосибирска.

«Встреча с представителями автономии длилась полтора часа, среди активистов на встрече присутствовали три доктора наук, два кандидата наук, журналисты, имам-хатибы. Вместе мы обсудили вопросы, волнующие местных татар, ознакомились с деятельностью организации», — отметил Шайхразиев. Председателю «Милли Шура» рассказали о трех главных проблемах.

Первая из них — новое помещение для офиса Региональной национально-культурной автономии татар. «Офисное помещение находится в подвале 5-этажного здания, которое выделено автономии 15 лет назад. В доме периодически бывают аварии, воды стекают в подвал. В таких условиях работать в полную силу невозможно. Мы сообщили о проблеме руководству города и области», — поделился Василь Шайхразиев.

Второй вопрос — возрождение городища Чад (он является фундаментом города Новосибирск) и села Йорт-Ора, создание музея Чадских татар. «По всей России идет строительство парков и скверов, восстановление исторических объектов, поэтому местные татары считают возможным возрождение территории Чад», — отметил лидер татар.

Третье предложение — о том, чтобы сделать татарские села области центром этнотуризма.

Все эти предложения и просьбы были озвучены врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову и первому заместителю мэра Новосибирска Геннадию Захарову.

Руководство области, министры, заместители губернатора к интересам татар относятся с пониманием и готовы оказать необходимую поддержку. «До сегодняшнего дня стороны работали рука об руку, заверили, что и впредь сохранят теплые отношения», — рассказал Шайхразиев.

Сегодня в Сибирском федеральном округе проживает более 200 тыс. татар.