Звездный десант Татарстана даст концерт в поддержку борьбы с онкологией

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Молодежном центре «Ак Барс» 14 февраля пройдет благотворительный концерт «Музыка жизни», посвященный Всемирному дню знаний о раке, сообщает Минкультуры РТ.

Популярная группа «Волга-Волга», вокальная группа MIB и Гузель Саттарова, талантливая Вероника Ашурова, джазовый женский оркестр «Фантазия» подарят зрителям свои зажигательные композиции и создадут в зале атмосферу позитива.



На концерте также выступят солисты Татгосфилармонии – народные артисты РТ Георгий Ибушев, Резеда Галимова, заслуженный артист РТ Роман Чуйнов.

Организаторами концерта выступили мэтр оперной сцены Эдуард Трескин и восходящая звезда, солистка Оперного театра им. Джалиля – Венера Протасова, народные артисты Татарстана Георгий Ибушев, Резеда Галимова и другие.

На концерте прозвучат композиции на русском, французском, итальянском и татарском языках.