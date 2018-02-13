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Культура

Звездный десант Татарстана даст концерт в поддержку борьбы с онкологией

13 февраля 2018, 16:20

На концерте выступят группа «Волга-Волга», группа MIB и Гузель Саттарова, талантливая Вероника Ашурова, джазовый женский оркестр «Фантазия».
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Молодежном центре «Ак Барс» 14 февраля пройдет благотворительный концерт «Музыка жизни», посвященный Всемирному дню знаний о раке, сообщает Минкультуры РТ.

Популярная группа «Волга-Волга», вокальная группа MIB и Гузель Саттарова, талантливая Вероника Ашурова, джазовый женский оркестр «Фантазия» подарят зрителям свои зажигательные композиции и создадут в зале атмосферу позитива.

На концерте также выступят солисты Татгосфилармонии – народные артисты РТ Георгий Ибушев, Резеда Галимова, заслуженный артист РТ Роман Чуйнов.

Организаторами концерта выступили мэтр оперной сцены Эдуард Трескин и восходящая звезда, солистка Оперного театра им. Джалиля – Венера Протасова, народные артисты Татарстана Георгий Ибушев, Резеда Галимова и другие.

На концерте прозвучат композиции на русском, французском, итальянском и татарском языках.

 


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